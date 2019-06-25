Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник утром прокомментировал принятую минувшей ночью резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы по России, заявив, что это «первый серьезный дипломатический удар» и «мощный вызов» для Киева.

ПАСЕ в ночь на вторник пригласила российскую делегацию принять участие в июньской сессии. В принятой резолюции сохраняется возможность оспорить полномочия делегаций, при этом отмечается, что санкциям не подлежат право делегаций быть представленными, выступать и голосовать.

Следом за принятием резолюции ПАСЕ Россия подала заявку на восстановление своих полномочий.

Экс-президент Украины Петр Порошенко утром во вторник прокомментировал происходящее на своей странице в сети микроблогов Facebook:

«Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которое запускает механизм возврата российской делегации, воспринимаю как мощный вызов Украине», - написал он.

Там же он отметил, что это первый «серьезный дипломатический удар», полученный Украиной за минувшие пять лет. До этого, Киев, по словам Порошенко, подобных ударов не пропускал. То же время он отметил, что удар нанесен не только по Украине, но в целом по европейским ценностям, «между ценностями и ценой была выбрана цена», подчеркнул Порошенко.