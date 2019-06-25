Стариков отметил, что РФ нужны собственные структуры, чтобы отбивать кибератаки США

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов призвал жестко контролировать управляющие компании и ТСЖ при расчете платежей

Беглов призвал жестко контролировать управляющие компании и ТСЖ при расчете платежей

 Mail.ru хочет полностью отказаться от паролей

Mail.ru хочет полностью отказаться от паролей
Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

 Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали
Куба готова поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США

Куба готова поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США

 Роухани счел санкции США против Хаменеи глупыми

Роухани счел санкции США против Хаменеи глупыми
Беглов призвал жестко контролировать управляющие компании и ТСЖ при расчете платежей

Беглов призвал жестко контролировать управляющие компании и ТСЖ при расчете платежей

 Mail.ru хочет полностью отказаться от паролей

Mail.ru хочет полностью отказаться от паролей
Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

Порошенко назвал резолюцию ПАСЕ по России «мощным вызовом» Киеву

 Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали
Куба готова поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США

Куба готова поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США

 Роухани счел санкции США против Хаменеи глупыми

Роухани счел санкции США против Хаменеи глупыми
10:49   25 Июня 2019
Россия

России нужны собственные структуры, чтобы отбивать кибератаки США

России нужны собственные структуры, чтобы отбивать кибератаки США

России необходимы собственные структуры для противостояния американским кибератакам, уверен писатель и публицист Николай Стариков. Он стал главным героем программы «Точка зрения», которую выпускает «Федеральное агентство новостей».

Стариков напомнил, что Вашингтон постоянно обвиняет кого-то в своих же преступлениях или промахах. В частности, это касается и кибератак. Американцы вечно говорят о себе, как о жертве. По их мнению, абсолютно большинство, если не весь мир, пытаются на них напасть в киберсфере.

«А что происходит на самом деле? — вопрошает эксперт. — Открываем газету New York Times, несколько дней назад. И New York Times пишет не о гипотетической возможности — она пишет, как о состоявшемся факте, о том, что спецслужбы США наращивают силу кибератак против России».

Здесь стоит вспомнить, что последний выпуск программы «Прямая линия с президентом Владимиром Путиным», который вышел 20 июня, подвергся DDоS-атаке с западной территории, в частности с США.

Стариков отметил, что РФ нужны собственные структуры, чтобы отбивать кибератаки США

«Из этого следует простой вывод: США выбрали кибератаки, кибервойну как одно из средств воздействия на РФ», — отметил публицист.

Штаты не перестанут пытаться, напротив, они будут наращивать шаги в данном направлении. Это, в свою очередь, повлечет новые обвинения с сторону России. К этому необходимо быть готовым.

"[В РФ нужно] создавать специальные государственные структуры, которые смогут реально отбивать эти информационные атаки, быстро распространять правильную информацию, ну и конечно, бороться с распространением лживой информации», — подчеркнул Стариков.

Он добавил, что для этого уже есть необходимая законодательная база.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сша #кибератаки #стариков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...