Стариков отметил, что РФ нужны собственные структуры, чтобы отбивать кибератаки США

России необходимы собственные структуры для противостояния американским кибератакам, уверен писатель и публицист Николай Стариков. Он стал главным героем программы «Точка зрения», которую выпускает «Федеральное агентство новостей».

Стариков напомнил, что Вашингтон постоянно обвиняет кого-то в своих же преступлениях или промахах. В частности, это касается и кибератак. Американцы вечно говорят о себе, как о жертве. По их мнению, абсолютно большинство, если не весь мир, пытаются на них напасть в киберсфере.

«А что происходит на самом деле? — вопрошает эксперт. — Открываем газету New York Times, несколько дней назад. И New York Times пишет не о гипотетической возможности — она пишет, как о состоявшемся факте, о том, что спецслужбы США наращивают силу кибератак против России».

Здесь стоит вспомнить, что последний выпуск программы «Прямая линия с президентом Владимиром Путиным», который вышел 20 июня, подвергся DDоS-атаке с западной территории, в частности с США.

«Из этого следует простой вывод: США выбрали кибератаки, кибервойну как одно из средств воздействия на РФ», — отметил публицист.

Штаты не перестанут пытаться, напротив, они будут наращивать шаги в данном направлении. Это, в свою очередь, повлечет новые обвинения с сторону России. К этому необходимо быть готовым.

"[В РФ нужно] создавать специальные государственные структуры, которые смогут реально отбивать эти информационные атаки, быстро распространять правильную информацию, ну и конечно, бороться с распространением лживой информации», — подчеркнул Стариков.

Он добавил, что для этого уже есть необходимая законодательная база.