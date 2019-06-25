Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал

Ракета-носитель Falcon Heavy успешно стартовала в космодрома во Флориде в 9.30 мск. Она должна будет вывести на орбиту 24 исследовательских спутника, сообщили в компании SpaceX.

Запуск перенесли на три часа, однако причин переноса не назвали.

Falcon Heavy on LC-39A pic.twitter.com/FsfFa7bRRK — Elon Musk (@elonmusk) June 24, 2019

Ракета совершит миссию STP-2 для вооруженных сил США. Среди спутников, которые она должна вывести на орбиту, есть аппараты, принадлежащие ВВС США, НАСА, частным компаниям, а также иностранным клиентам и университетам. Всего миссия займет около шести часов.

STP-2 неоднократно переносилась. Изначально планировалось, что ракету запустят в октябре 2016 года, затем в 2017 года.