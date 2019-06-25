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10:23   25 Июня 2019
Весь мир

Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал

Ракета-носитель Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал

Ракета-носитель Falcon Heavy успешно стартовала в космодрома во Флориде в 9.30 мск. Она должна будет вывести на орбиту 24 исследовательских спутника, сообщили в компании SpaceX.

Запуск перенесли на три часа, однако причин переноса не назвали.

Ракета совершит миссию STP-2 для вооруженных сил США. Среди спутников, которые она должна вывести на орбиту, есть аппараты, принадлежащие ВВС США, НАСА, частным компаниям, а также иностранным клиентам и университетам. Всего миссия займет около шести часов.

STP-2 неоднократно переносилась. Изначально планировалось, что ракету запустят в октябре 2016 года, затем в 2017 года. 

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Автор: Виктория Разумовская
#космос #ввс сша #spacex #falcon heavy

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