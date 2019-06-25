ВКС РФ получит пять глубоко модернизированных Ил-76 до конца года

Авиационный комплекс имени Ильюшина с 2021 года будет на ежегодной основе поставлять 12 самолетов Ил-76МД-90А Воздушно-космическим силам России, заявил генеральный директор компании Юрий Грудинин в беседе с РИА Новости 25 июня.

Отмечается, что Военно-транспортная авиация заказала 39 аналогичных самолетов на сумму порядка 140 миллиардов рублей.

«Проделана большая работа, чтобы выпустить самолет в соответствии с уточненными требованиями Минобороны России», — отметил собеседник.

Специалисты изготовили семь опытных и предсерийных машин, а в начале текущего года ВКС РФ получили первые два самолета данного типа. Есть еще третий экземпляр, однако он проходит летные испытания. Четвертый же находится на завершающей стадии готовности, в скором времени его протестируют.

«Всего в 2019 году планируем передать пять воздушных судов данного типа. К 2021 году планируем выйти на 12 самолетов Ил-76МД-90А в год», — подчеркнул Грудинин.

Ил-76МД-90А — это глубоко модернизированная версия Ил-76. Авиационный комплекс имени Ильюшина специально разработал его под требования министерства обороны. В машине расположили новый пилотажно-навигационный и связной комплексы, автопилот, а также «стеклянную» кабину. Штатные двигатели, крылья и шасси заменили на современные образцы.