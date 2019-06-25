МИД РФ призывает США пересмотреть поведение для возможности диалога с Ираном

Вашингтон должен пересмотреть свое поведение для возможности диалога с Ираном. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о новых санкциях против Тегерана.

«США просто обязаны пересмотреть свою линию на максимальное давление в отношении Ирана, тогда, возможно, появятся какие-то шансы на продуктивное продолжение диалога», — сказал он.

Напомним, лидер США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении новых ограничительных мер в отношении Ирана. В частности, санкции направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Штаты замораживают любые активы, которые принадлежат лицам, попавшим в санкционный список.