Болтон заявил, что Трамп ждет встречи с Путиным на G20

Американский президент Дональд Трамп ждет встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Осаке на саммите «Большой двадцатки», заявил советник главы США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон 25 июня.

Вместе с тем, заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что встреча лидеров стран действительно может состояться.

«Я исхожу из того, что состоится», — указал он.

Ранее высокопоставленный представитель администрации Штатов заявлял, что Трамп в Осаке переговорит не только с Путиным, но и другими мировыми лидерами. По его словам, гарант Конституции Америки обсудит с коллегой из России, в частности, события в Иране, на Украине и контроль над вооружениями.

Саммит G20 пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня. Российский президент на событии лично встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров указывал, что встреча пройдет 29 июня, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать подробностей мероприятия.