Серийное производство легких самолетов Ил-112В может начаться в 2022 году

Концерн «Ильюшин» может начать серийное производство новых легких военно-транспортных самолетов с 2022 года. Планируется, что в год будет строиться по 12 самолетов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу компании Юрия Грудинина.

Он отметил, что при получении дополнительных инвестиций выпуск может быть увеличен — это зависит от объема бюджетного финансирования. Ил-112В должен будет заменить устаревшие Ан-26. В ВКС РФ заинтересованы в покупке не менее 100 машин.

Первый полет нового самолета состоялся в марте.

«Самолет показал хорошую устойчивость и управляемость на земле и в воздухе. Сейчас Ил-112В дооснащается необходимым измерительным оборудованием», — сказал Грудинин.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создали в России «с нуля» в постсоветский период.