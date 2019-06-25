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9:41   25 Июня 2019
Россия

Серийное производство легких самолетов Ил-112В может начаться в 2022 году

Серийное производство легких самолетов Ил-112В может начаться в 2022 году

Концерн «Ильюшин» может начать серийное производство новых легких военно-транспортных самолетов с 2022 года. Планируется, что в год будет строиться по 12 самолетов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу компании Юрия Грудинина.

Он отметил, что при получении дополнительных инвестиций выпуск может быть увеличен — это зависит от объема бюджетного финансирования. Ил-112В должен будет заменить устаревшие Ан-26. В ВКС РФ заинтересованы в покупке не менее 100 машин.

Первый полет нового самолета состоялся в марте. 

«Самолет показал хорошую устойчивость и управляемость на земле и в воздухе. Сейчас Ил-112В дооснащается необходимым измерительным оборудованием», — сказал Грудинин.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, который создали в России «с нуля» в постсоветский период. 

 

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Автор: Виктория Разумовская
#армия и опк #ил-112в #ильюшин #армия-2019

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