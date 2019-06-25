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9:18   25 Июня 2019
Россия

Российские бронеавтомобили превзошли американские на испытаниях в Узбекистане

Российские бронеавтомобили превзошли американские на испытаниях в Узбекистане

Российские бронеавтомобили с повышенной противоминной защитой класса MRAP «Тайфун-К» оказались лучше американских M-ATV. Сравнительные испытания провели ВС Узбекистана в ходе форума «Армия-2019».

Об этом пишет ТАСС во вторник, 25 июня, ссылаясь на источник.

Испытания продемонстрировали, что машина российского производства отличается большей ремонтопригодностью, топливной эффективностью и боеготовностью. Американский броневик сложно применять в горной местности, у него меньше показатели мобильности и хуже возможности по перевозке людей и грузов.

Источник отметил, что вооруженные силы Узбекистана получили несколько машин из РФ. Их эксплуатируют в базовой версии без какого-либо боевого модуля.

Напомним, форум «Армия-2019» проходит в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с 25 по 30 июня.

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Автор: Виктория Разумовская
#вооружение #армия и опк #армия-2019

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