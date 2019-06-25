Российские бронеавтомобили превзошли американские на испытаниях в Узбекистане

Российские бронеавтомобили с повышенной противоминной защитой класса MRAP «Тайфун-К» оказались лучше американских M-ATV. Сравнительные испытания провели ВС Узбекистана в ходе форума «Армия-2019».

Об этом пишет ТАСС во вторник, 25 июня, ссылаясь на источник.

"Тайфун-К". Сквозь любые преграды pic.twitter.com/T6g0oj8nMA — Вежливые люди (@vezhlivo) May 26, 2016

Испытания продемонстрировали, что машина российского производства отличается большей ремонтопригодностью, топливной эффективностью и боеготовностью. Американский броневик сложно применять в горной местности, у него меньше показатели мобильности и хуже возможности по перевозке людей и грузов.

Источник отметил, что вооруженные силы Узбекистана получили несколько машин из РФ. Их эксплуатируют в базовой версии без какого-либо боевого модуля.

Напомним, форум «Армия-2019» проходит в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке с 25 по 30 июня.