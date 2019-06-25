Роскачество проверило отечественные и зарубежные молочные смеси для детей

Специалисты Роскачества проверили сухие молочные смеси для детей 21-й торговой марки российского и иностранного производства. Сообщение опубликовали на сайте службы 25 июня.

«В исследование вошли товары из Белоруссии (1), Германии (2), Дании (3), Ирландии (1), Испании (2), Нидерландов (4), Новой Зеландии (1), России (4), Финляндии (1), Швейцарии (1) и Эстонии (1)», — указано в публикации.

Стоимость 100 грамм продукта варьировалась от 53 до 288 рублей. Бренды для проверки выбирали с помощью аналитических агентств и с учетом их присутствия на рынке России. Отмечается, что исследование запрашивали матери малышей, которые являются самой активной аудиторией портала службы.

Стоит отметить, что все образцы абсолютно безопасны для здоровья детей. В них не обнаружили опасных микроорганизмов, консервантов, антибиотиков и прочих добавок. К тому же, соотношение необходимых элементов, таких как таурин, белок и жир, соответствовало требованиям.

Однако у одного иностранного представителя выявили нарушение в содержании кальция и магния — оно оказалось ниже нормы. Также у девяти объектов, в том числе и в отечественных марках, было недостаточно витамина С.

Согласно данным НИИ детского питания, ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, на искусственном вскармливании на данный момент находится порядка 40 процентов маленьких россиян. В Роскачестве отметили, что главным критерием выбора смесей должен быть их состав, который должен максимально соответствовать свойствам женского грудного молока.