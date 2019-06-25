Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ВКС РФ получит пять глубоко модернизированных Ил-76 до конца года

ВКС РФ получит пять глубоко модернизированных Ил-76 до конца года

 Серийное производство легких самолетов Ил-112В может начаться в 2022 году

Серийное производство легких самолетов Ил-112В может начаться в 2022 году
Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

 Жертвами взрывов на юге Казахстана стали двое человек

Жертвами взрывов на юге Казахстана стали двое человек
МИД РФ призывает США пересмотреть поведение для возможности диалога с Ираном

МИД РФ призывает США пересмотреть поведение для возможности диалога с Ираном

 Болтон заявил, что Трамп ждет встречи с Путиным на G20

Болтон заявил, что Трамп ждет встречи с Путиным на G20
ВКС РФ получит пять глубоко модернизированных Ил-76 до конца года

ВКС РФ получит пять глубоко модернизированных Ил-76 до конца года

 Серийное производство легких самолетов Ил-112В может начаться в 2022 году

Серийное производство легких самолетов Ил-112В может начаться в 2022 году
Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

 Жертвами взрывов на юге Казахстана стали двое человек

Жертвами взрывов на юге Казахстана стали двое человек
МИД РФ призывает США пересмотреть поведение для возможности диалога с Ираном

МИД РФ призывает США пересмотреть поведение для возможности диалога с Ираном

 Болтон заявил, что Трамп ждет встречи с Путиным на G20

Болтон заявил, что Трамп ждет встречи с Путиным на G20
9:29   25 Июня 2019
Россия

Роскачество проверило отечественные и зарубежные молочные смеси для детей

Роскачество проверило отечественные и зарубежные молочные смеси для детей

Специалисты Роскачества проверили сухие молочные смеси для детей 21-й торговой марки российского и иностранного производства. Сообщение опубликовали на сайте службы 25 июня.

«В исследование вошли товары из Белоруссии (1), Германии (2), Дании (3), Ирландии (1), Испании (2), Нидерландов (4), Новой Зеландии (1), России (4), Финляндии (1), Швейцарии (1) и Эстонии (1)», — указано в публикации.

Стоимость 100 грамм продукта варьировалась от 53 до 288 рублей. Бренды для проверки выбирали с помощью аналитических агентств и с учетом их присутствия на рынке России. Отмечается, что исследование запрашивали матери малышей, которые являются самой активной аудиторией портала службы.

Стоит отметить, что все образцы абсолютно безопасны для здоровья детей. В них не обнаружили опасных микроорганизмов, консервантов, антибиотиков и прочих добавок. К тому же, соотношение необходимых элементов, таких как таурин, белок и жир, соответствовало требованиям.

Роскачество проверило отечественные и зарубежные молочные смеси для детей

Однако у одного иностранного представителя выявили нарушение в содержании кальция и магния — оно оказалось ниже нормы. Также у девяти объектов, в том числе и в отечественных марках, было недостаточно витамина С.

Согласно данным НИИ детского питания, ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, на искусственном вскармливании на данный момент находится порядка 40 процентов маленьких россиян. В Роскачестве отметили, что главным критерием выбора смесей должен быть их состав, который должен максимально соответствовать свойствам женского грудного молока.

«Лишь одна молочная смесь соответствует не только обязательным требованиям, но и опережающему стандарту Роскачества — это продукция торговой марки «Беллакт оптимум 1». Однако она не может претендовать на российский Знак качества, так как произведена в Республике Беларусь», — указано в сообщении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#дети #роскачество #молочнаясмесь #детскоепитание

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...