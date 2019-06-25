Власти выделили деньги на строительство общежитий для Сибирского университета

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление о предоставлении 1,6 миллиардов рублей на строительство общежитий в студенческом городке Сибирского федерального университета. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства 25 июня.

Отмечается, что выделение средств призвано привлечь зарубежных студентов в образовательное учреждение, а также поможет достичь показателей федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование».

Средства предоставят из федерального бюджета, их будут направлять в период с 2019 по 2021 года.

«В 2019 году — 0,985 миллиарда рублей, в 2020 году — 0,343 миллиарда рублей и в 2021 году — 0,357 миллиарда рублей», — указано в постановлении.

Сметная стоимость строительства составляет свыше 1,6 миллиардов рублей. Комплекс общежитий «Университетский» студенческого городка СФУ должны ввести в эксплуатацию в 2022 году.