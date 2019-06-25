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8:42   25 Июня 2019
Россия

Больницу в Кузбассе оштрафовали за просроченные лекарства

Больницу в Кузбассе оштрафовали за просроченные лекарства

Прокуратура обнаружила множество нарушений законодательства при проверке Березовской городской больницы в Кемеровской области, следует из пресс-релиза службы 25 июня.

«В клинико-диагностической лаборатории [больницы] на рабочих столах и в холодильниках были обнаружены медицинские изделия и лекарственный препарат с истекшим сроком годности, которые применялись в качестве реагентов для проведения анализов гражданам», — указано в публикации.

Также отмечается, что в близлежащем поселке Барзас отсутствует врачебная амбулатория, а пациентов принимают в деревянном здании, которое построили в 1971 году. Жителям населенного пункта, которым необходимы рецепты на жизненно необходимые лекарства, приходится обращаться в поликлинику, находящуюся в десяти километрах от места жительства.

Больницу в Кузбассе оштрафовали за просроченные лекарства

«Также проверкой установлены многочисленные факты нарушений в части обеспечения лекарственными средствами граждан по рецептам на жизненно необходимые препараты и нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», — добавили в прокуратуре.

Главный врач ГБУЗ «Березовская городская больница» получил от прокурора представление об устранении нарушений. В департамент охраны здоровья Кемеровской области подали заявку на создание фельдшерско-акушерского пункта в поселке Барзас.

На медицинское учреждение наложили административный штраф. Четырех должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Автор: Анна Манц
#прокуратура #больница #кузбасс #лекарства

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