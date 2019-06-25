Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

Абсолютно все жители города Арысь на юге Казахстана, где произошло ЧП на военном складе, покинули населенный пункт, заявил заместитель главы министерства внутренних дел республики Юрий Ильин 25 июня.

«На территории военной базы никого нет, военнослужащие находятся на безопасном расстоянии, несут, как и подразделения МВД, охрану по периметру с целью сохранности имущества, которое там есть», — уточнил он.

Замминистра добавил, что каждое транспортное средство, которое направляется в или из места инцидента, проходит обязательный контроль. Эвакуация людей из убежищ проходила всю ночь.

«Люди, которые оставались в укрытии, были эвакуированы, на данное время нет сообщений о том, что кто-то остался: ни военных, ни гражданских», — добавил чиновник.

Согласно данным ведомства, 39 тысяч человек покинули место происшествия самостоятельно, еще 2,8 тысячи людей вывезли сотрудники министерства. Кроме того, Ильин рассказал о пропавших без вести.

«Были обращения, что потеряны дети — 19 человек, все дети возвращены своим родителям. Если будут обращения, будем осуществлять поиск людей», — сказал он.

Утром 24 июня в воинской части произошел пожар, который привел к разрыву боеприпасов. Военный объект находится рядом с южным городом Арысь, население которого составляет 44,3 тысячи человек. В регионе объявлено чрезвычайное положение, населенный пункт эвакуировали.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил главам министерств обороны и внутренних дел, а также главе Туркестанской области в срочном порядке принять необходимые меры для ликвидации последствий разрывов снарядов, которые находятся в горящей части. К тому же, он распорядился выяснить причины инцидента.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, а на место выехал глава Казахстана. Согласно последним данным, два человека умерли, госпитализировали 89 пострадавших, 15 из которых находятся в реанимации.