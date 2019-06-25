США своими санкциями закрывают путь дипломатии, заявил МИД Ирана

США санкциями против иранского руководства навсегда закрывают путь дипломатии с Тегераном. Об этом сообщил представитель иранского МИД Аббас Мусави.

На своей странице в Twitter он написал, что «бесполезные санкции США» против верховного лидера, а также военачальников «полностью закрывают путь дипломатии» с дошедшем до крайности американским правительством.

Мусави заявил, что правительство президента США Дональда Трампа занимается уничтожением всех международных механизмов, необходимых для сохранения мира и международной безопасности.

Ранее Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно указу, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают банкам за сотрудничество с ними.