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8:01   25 Июня 2019
Весь мир

США своими санкциями закрывают путь дипломатии, заявил МИД Ирана

США своими санкциями закрывают путь дипломатии, заявил МИД Ирана

США санкциями против иранского руководства навсегда закрывают путь дипломатии с Тегераном. Об этом сообщил представитель иранского МИД Аббас Мусави.

На своей странице в Twitter он написал, что «бесполезные санкции США» против верховного лидера, а также военачальников «полностью закрывают путь дипломатии» с дошедшем до крайности американским правительством.

Мусави заявил, что правительство президента США Дональда Трампа занимается уничтожением всех международных механизмов, необходимых для сохранения мира и международной безопасности.

Ранее Трамп подписал указ о санкциях в отношении Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Согласно указу, США блокируют любые активы, принадлежащие попавшим под санкции лицам, а также угрожают банкам за сотрудничество с ними.

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Автор: Олег Королев
#сша #санкции #мид ирана

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