Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Больницу в Кузбассе оштрафовали за просроченные лекарства

Больницу в Кузбассе оштрафовали за просроченные лекарства

 Российские инженеры начали проектирование перспективного военного транспортника

Российские инженеры начали проектирование перспективного военного транспортника
Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

 Жертвами взрывов на юге Казахстана стали двое человек

Жертвами взрывов на юге Казахстана стали двое человек
США своими санкциями закрывают путь дипломатии, заявил МИД Ирана

США своими санкциями закрывают путь дипломатии, заявил МИД Ирана

 НАСА сообщило о нештатной ситуации с двигателем «Союз МС-11»

НАСА сообщило о нештатной ситуации с двигателем «Союз МС-11»
Больницу в Кузбассе оштрафовали за просроченные лекарства

Больницу в Кузбассе оштрафовали за просроченные лекарства

 Российские инженеры начали проектирование перспективного военного транспортника

Российские инженеры начали проектирование перспективного военного транспортника
Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

Казахстанский город, где взорвалась военная база, полностью эвакуировали

 Жертвами взрывов на юге Казахстана стали двое человек

Жертвами взрывов на юге Казахстана стали двое человек
США своими санкциями закрывают путь дипломатии, заявил МИД Ирана

США своими санкциями закрывают путь дипломатии, заявил МИД Ирана

 НАСА сообщило о нештатной ситуации с двигателем «Союз МС-11»

НАСА сообщило о нештатной ситуации с двигателем «Союз МС-11»
7:32   25 Июня 2019
Весь мир

НАСА сообщило о нештатной ситуации с двигателем «Союз МС-11»

НАСА сообщило о нештатной ситуации с двигателем «Союз МС-11»

НАСА сообщает о нештатной ситуации с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» в ходе возвращения экипажа на МКС на Землю.

Во время трансляции НАСА комментатор заявил, после выполнения маневра для схода корабля с орбиты произошел отказ главного комплекта топливных баков с клапанами и магистралями. После отказа основного коллектора двигателя, автоматика перешла на резеврный.

Отказ не повлиял на спуск «Союза МС-11» с земной орбиты.

После семимесячного полета на МКС возвратились россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн, а также канадец Давид Сен-Жак. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане.

Позже космонавтов на вертолете доставят в Караганду. Позже Кононенко самолетом из подмосковного Центра подготовки космонавтов отправится на аэродром Чкаловский, астронавты - в американский Хьюстон для реабилитации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#наса #союз мс-11

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...