НАСА сообщило о нештатной ситуации с двигателем «Союз МС-11»

НАСА сообщает о нештатной ситуации с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» в ходе возвращения экипажа на МКС на Землю.

Во время трансляции НАСА комментатор заявил, после выполнения маневра для схода корабля с орбиты произошел отказ главного комплекта топливных баков с клапанами и магистралями. После отказа основного коллектора двигателя, автоматика перешла на резеврный.

Отказ не повлиял на спуск «Союза МС-11» с земной орбиты.

После семимесячного полета на МКС возвратились россиянин Олег Кононенко, американка Энн Макклейн, а также канадец Давид Сен-Жак. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане.

Позже космонавтов на вертолете доставят в Караганду. Позже Кононенко самолетом из подмосковного Центра подготовки космонавтов отправится на аэродром Чкаловский, астронавты - в американский Хьюстон для реабилитации.