Жертвами взрывов на юге Казахстана стали двое человек

Число погибших при взрывах боеприпасов на юге Казахстана возросло до двух человек, сообщил премьер страны Аскар Мамин.

Ранее министерство обороны Казахстана сообщило, что на арсенале около города Арысь, где живут 44,3 тысяч человек, в понедельник произошло возгорание. Населенный пункт был эвакуирован. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. На место вылетел президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП один человек погиб, еще 165 обратились за медпомощью. В больницы доставлены 89 человек, в том числе в реанимацию - 15.

Мамин на заседании правительства во вторник сообщил, что в результате инцидента погибли двое человек: одно гражданское лицо и один военнослужащий.

Глава МВД Ерлан Тургумбаев.также сообщил, что в городе задержаны трех человек, подозреваемых в кражах из магазина и жилого дома.