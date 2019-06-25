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6:58   25 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Жертвами взрывов на юге Казахстана стали двое человек

Жертвами взрывов на юге Казахстана стали двое человек

Число погибших при взрывах боеприпасов на юге Казахстана возросло до двух человек, сообщил премьер страны Аскар Мамин.

Ранее министерство обороны Казахстана сообщило, что на арсенале около города Арысь, где живут 44,3 тысяч человек, в понедельник произошло возгорание. Населенный пункт был эвакуирован. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. На место вылетел президент Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП один человек погиб, еще 165 обратились за медпомощью. В больницы доставлены 89 человек, в том числе в реанимацию - 15.

Мамин на заседании правительства во вторник сообщил, что в результате инцидента погибли двое человек: одно гражданское лицо и один военнослужащий.

Глава МВД Ерлан Тургумбаев.также сообщил, что в городе задержаны трех человек, подозреваемых в кражах из магазина и жилого дома.

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Автор: Олег Королев
#казахстан #арысь #взрывы на складах

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