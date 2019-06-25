Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские инженеры начали проектирование перспективного военного транспортника

Российские инженеры начали проектирование перспективного военного транспортника

 Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи
Жертвами взрывов на юге Казахстана стали двое человек

Жертвами взрывов на юге Казахстана стали двое человек

 ЦИК Украины отказала Шарию в регистрации на выборы в Раду

ЦИК Украины отказала Шарию в регистрации на выборы в Раду
Три космонавта вернулись с МКС после семи месяцев полета

Три космонавта вернулись с МКС после семи месяцев полета

 Трамп заявил о наличии у него права начать войну с Ираном без одобрения конгресса

Трамп заявил о наличии у него права начать войну с Ираном без одобрения конгресса
Российские инженеры начали проектирование перспективного военного транспортника

Российские инженеры начали проектирование перспективного военного транспортника

 Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи
Жертвами взрывов на юге Казахстана стали двое человек

Жертвами взрывов на юге Казахстана стали двое человек

 ЦИК Украины отказала Шарию в регистрации на выборы в Раду

ЦИК Украины отказала Шарию в регистрации на выборы в Раду
Три космонавта вернулись с МКС после семи месяцев полета

Три космонавта вернулись с МКС после семи месяцев полета

 Трамп заявил о наличии у него права начать войну с Ираном без одобрения конгресса

Трамп заявил о наличии у него права начать войну с Ираном без одобрения конгресса
6:23   25 Июня 2019
Весь мир

Три космонавта вернулись с МКС после семи месяцев полета

Три космонавта вернулись с МКС после семи месяцев полета

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11» с космонавтом и двумя астронавтами приземлился в Казахстане. Об этом сообщили в российском центре управления полета.

Ранее сообщалось, что «Союз МС-11» отчалил от модуля «Поиск» МКС. На корабле находятся американка Энн Макклейн, канадец Давид Сен-Жак, а также россиянин Олег Кононенко. На станции остаются россиянин Алексей Овчинин, а также американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

После того, как космонавты приземляться в Казахстане, спасатели откроют люк спускаемого космического аппарата и по очереди их вытащат. Их ненадолго посадят в кресла для привыкания в гравитации Земли, а затем отнесут в медпалатку для снятия скафандров.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прилетели на МКС в декабре минувшего года. За это время они выполнили пять выходов в открытый космос.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#мкс #космонавты #союз мс-11

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...