Три космонавта вернулись с МКС после семи месяцев полета

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11» с космонавтом и двумя астронавтами приземлился в Казахстане. Об этом сообщили в российском центре управления полета.

Ранее сообщалось, что «Союз МС-11» отчалил от модуля «Поиск» МКС. На корабле находятся американка Энн Макклейн, канадец Давид Сен-Жак, а также россиянин Олег Кононенко. На станции остаются россиянин Алексей Овчинин, а также американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

После того, как космонавты приземляться в Казахстане, спасатели откроют люк спускаемого космического аппарата и по очереди их вытащат. Их ненадолго посадят в кресла для привыкания в гравитации Земли, а затем отнесут в медпалатку для снятия скафандров.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн прилетели на МКС в декабре минувшего года. За это время они выполнили пять выходов в открытый космос.