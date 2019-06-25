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 Трамп заявил о наличии у него права начать войну с Ираном без одобрения конгресса

Трамп заявил о наличии у него права начать войну с Ираном без одобрения конгресса
6:01   25 Июня 2019
Весь мир

Трамп заявил о наличии у него права начать войну с Ираном без одобрения конгресса

Трамп заявил о наличии у него права начать войну с Ираном без одобрения конгресса

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что обладает достаточными полномочиями для начала военных действий против Ирана без одобрения Конгреса США.

В интервью Hill на вопрос о том, обладает ли он данными полномочиями, он ответил утвердительно.

Таким образом Трамп прокомментировал заявления спикера палаты представителей Нэнси Пелос, которая утверждала, что для подобных операций президенту нужно разрешение конгресса.

Глава Белого дома подчеркнул, что администрация США держит конгрессменов в курсе своих действий. По мнению Трампа, в конгрессе это ценят.

Также он отметил, что был близок к тому, чтобы решить нанести удар по Ирану. Однако, в последний момент он это передумал.

Трамп в понедельник объявил о введении новых санкций в отношении руководства Ирана. Он заявил, что санкции являются «пропорциональным ответом» на действия Тегерана.

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Автор: Олег Королев
#иран #трамп #конгресс сша

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