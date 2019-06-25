ЦИК Украины отказала Шарию в регистрации на выборы в Раду

Украинский ЦИК отказался регистрировал видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты, сообщает пресс-служба комиссии.

Данное решение было принято на заседании в понедельник. ЦИК заявляет, что наличествующие у комиссии документы и материалы не дают оснований для установления факта проживания на Украине в течение последних пяти лет.

Очередные выборы в Верховную раду планировались в октябре. Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому полномочия украинского парламента прекращаются досрочно. Внеочередные выборы состояться 21 июля.

Ранее ЦИК отказал кандидатам от партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» в регистрации на парламентских выборах из-за нарушений при выдвижении. После этого комиссия направила обращение в полицию для проверки возможных нарушений.