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5:18   25 Июня 2019
Россия

Российские инженеры начали проектирование перспективного военного транспортника

Российские инженеры начали проектирование перспективного военного транспортника

Авиакомплекс имени Ильюшина приступает к научно-исследовательским работам по созданию перспективного авиационного комплекса Военно-транспортной авиации. Об этом рассказал гендиректор компании Юрий Грудинин.

Сейчас ПАО «Ил» изучает как советский, так и мировой опыт при проектировании. По словам Грудинана, будет ли в основе ПАК ВТА Ил-106 или это будет оригинальный проект, определит Минобороны РФ.

Ранее главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов заявлял, что в 2025-2026 годах новый военно-транспортный самолет Ил-106 заменит Ан-124 «Руслан». По его словам, проект самолета появился давно, но последние десятилетия по нему шла медленная работа.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов ранее заявил, что в российской госпрограмме вооружений, рассчитанной до 2027 года, прописаны работы по созданию замены для Ан-124 «Руслан».

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Автор: Олег Королев
#ан-124 руслан #авиакомплекс имени ильюшина

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