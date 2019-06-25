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4:41   25 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Грузинские бизнесмены предложили пустить для туристов из РФ «шаттлы» из Баку и Еревана

Грузинские бизнесмены предложили пустить для туристов из РФ «шаттлы» из Баку и Еревана

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил представителям турсектора и министерству экономики запустить бесплатные автобусы для российских туристов из соседних стран. Об этом сообщают РИА «Новости».

Российский президент Владимир Путин подписал в пятницу указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Турагенствам рекомендовано не продавать путевки.

Алавердашвили заявил, что предлагает установить бесплатные шаттлы в аэропортах Еревана, Баку и турецкого Трабзона. По его словам, для окончательного решения будет подключен МИД Грузии.

Глава ассоциации сообщил, что владельцы крупных гостиниц Тбилиси и представители курортных городов заявляют, что якобы получили от российских туристов звонки с просьбой помочь найти альтернативные пути для поездок.

Ранее Алавердашвили заявлял, что убытки Грузии после введения ограничений со стороны РФ могут достичь около 750 миллиона долларов.

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Автор: Олег Королев
#россия #грузия #шаттлы

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