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4:10   25 Июня 2019
Весь мир

ВКС РФ получили два новейших тяжелых транспортника

ВКС РФ получили два новейших тяжелых транспортника

Авиакомплекс имени Ильюшина передал ВКС РФ два обновленных тяжелых транспортника Ил-76МД-М. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» гендиректор компании Юрий Грудинин.

Отмечается, что еще один транспортник находится в высокой степени готовности, он будет сдан в ближайшие месяцы. Также в текущем году планируется первый полет топливозаправщика Ил-78М2 - модернизированного воздушного танкера.

Также модернизированная машина получила новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах.

На Ил-76МД-М было заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. Был продлен ресурс двигателя, из-за чего срок эксплуатации машины теперь увеличен на 15 лет.

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Автор: Олег Королев
#вкс рф #ил-76мд

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