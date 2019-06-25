ВКС РФ получили два новейших тяжелых транспортника

Авиакомплекс имени Ильюшина передал ВКС РФ два обновленных тяжелых транспортника Ил-76МД-М. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» гендиректор компании Юрий Грудинин.

Отмечается, что еще один транспортник находится в высокой степени готовности, он будет сдан в ближайшие месяцы. Также в текущем году планируется первый полет топливозаправщика Ил-78М2 - модернизированного воздушного танкера.

Также модернизированная машина получила новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах.

На Ил-76МД-М было заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. Был продлен ресурс двигателя, из-за чего срок эксплуатации машины теперь увеличен на 15 лет.