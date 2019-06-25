Украинская делегация в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена добиться введения ограничительных мер против российской.

В ночь на вторник ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив делегацию из РФ к участию июньской сессии. Возможность оспорить данное решение может быть оспорено. В документе также говорится, что права делегаций, такие как возможность голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

На своей странице в Facebook Ариев написал, что ПАСЕ «ночью открыла дверь агрессору». По его словам, «битва» за санкции будет продолжаться днем.

Для того, чтобы оспорить полномочия делегации из РФ, необходимы голоса 30 парламентариев от пяти делегаций. В украинской делегации - 12 человек.

Украинские дипломаты ранее подали 226 поправок к резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ.