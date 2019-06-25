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Трамп не будет встречаться с Ким Чен Ыном после саммита G20
Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

 Депутат назвал решение Евкурова уйти в отставку мужественным поступком

Депутат назвал решение Евкурова уйти в отставку мужественным поступком
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 Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей
Украинская делегация в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской

Украинская делегация в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской

 Трамп не будет встречаться с Ким Чен Ыном после саммита G20

Трамп не будет встречаться с Ким Чен Ыном после саммита G20
3:20   25 Июня 2019
Весь мир

Трамп не будет встречаться с Ким Чен Ыном после саммита G20

Трамп не будет встречаться с Ким Чен Ыном после саммита G20

Американский президент Дональд Трамп не планирует проведения встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает высокопоставленный представитель администрации США.

В ходе телефонного брифинга для журналистов представитель Белого дома ответил на вопрос о том, есть ли у Трампа намерения встретиться с Ким Чен Ыном в рамках поездки в Южную Корею после саммита G207

Представитель американской администрации заявил, что у Трампа нет ближайших планов на встречу с главой КНДР.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в пятницу и субботу в японской Осаке.

Ранее стало известно, что военная разведка США считает Ким Чен Ына не готовым к денуклеаризации.

Более года назад в Сингапуре состоялась первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. На ней лидеры договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР.

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Автор: Олег Королев
#сша #кндр #трамп #ким чен ын

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