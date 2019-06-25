Трамп не будет встречаться с Ким Чен Ыном после саммита G20
Американский президент Дональд Трамп не планирует проведения встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает высокопоставленный представитель администрации США.
В ходе телефонного брифинга для журналистов представитель Белого дома ответил на вопрос о том, есть ли у Трампа намерения встретиться с Ким Чен Ыном в рамках поездки в Южную Корею после саммита G207
Представитель американской администрации заявил, что у Трампа нет ближайших планов на встречу с главой КНДР.
Саммит «Большой двадцатки» пройдет в пятницу и субботу в японской Осаке.
Ранее стало известно, что военная разведка США считает Ким Чен Ына не готовым к денуклеаризации.
Более года назад в Сингапуре состоялась первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. На ней лидеры договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР.