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 Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей
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3:07   25 Июня 2019
Весь мир

Пушков прокомментировал угрозы Украины покинуть ПАСЕ из-за возвращения РФ

Пушков прокомментировал угрозы Украины покинуть ПАСЕ из-за возвращения РФ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы главы украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) Владимира Арьева покинуть организацию в случае, если полномочия РФ будут восстановлены.

На своей странице в Facebook Арьев заявил,  что Украине нечего делать в ассамблее, если полномочия делегации от РФ будут восстановлены без каких-либо условий.

Пушков в Twitter написал, что шантаж ухода Киева из ПАСЕ является пустым делом. По его мнению, у Украины «не хватит духу» уйти.

Сенатор подчеркнул, что шантаж со стороны Киева никого не впечатлит, поскольку большей части Европы постоянные угрозы в духе «держите меня трое» надоели.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Резолюция была принята в ночь на вторник.

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Автор: Олег Королев
#украина #пасе

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