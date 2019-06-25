Пушков прокомментировал угрозы Украины покинуть ПАСЕ из-за возвращения РФ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы главы украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) Владимира Арьева покинуть организацию в случае, если полномочия РФ будут восстановлены.

На своей странице в Facebook Арьев заявил, что Украине нечего делать в ассамблее, если полномочия делегации от РФ будут восстановлены без каких-либо условий.

Пушков в Twitter написал, что шантаж ухода Киева из ПАСЕ является пустым делом. По его мнению, у Украины «не хватит духу» уйти.

Сенатор подчеркнул, что шантаж со стороны Киева никого не впечатлит, поскольку большей части Европы постоянные угрозы в духе «держите меня трое» надоели.

Ранее ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации. При этом возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Резолюция была принята в ночь на вторник.