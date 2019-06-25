Белый дом подтвердил встречу Трампа и Путина на G20

Американский президент Дональд Трамп встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в японской Осаке. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, Трамп встретится с рядом мировых лидеров, в том числе с премьером Австралии Скоттом Моррисоном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом РФ Владимиром Путиным, премьером Японии Синдзо Абэ, главой КНР Си Цзиньпином, турецким президентом Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Время встречи с Путиным не уточняется. Однако отмечается, что Трамп обсудит с Путиным Иран, Венесуэлу, Украину, контроль над вооружением и ряд других тем.

Чиновник отметил, что официальной повестки нет, это лишь предполагаемый набор тем для обсуждения. Однако он подтвердил, что имя Владимира Путина входит в список встреч на саммите.