Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

 Депутат назвал решение Евкурова уйти в отставку мужественным поступком

Депутат назвал решение Евкурова уйти в отставку мужественным поступком
ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе

ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе

 Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей
Украинская делегация в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской

Украинская делегация в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской

 Трамп не будет встречаться с Ким Чен Ыном после саммита G20

Трамп не будет встречаться с Ким Чен Ыном после саммита G20
Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

 Депутат назвал решение Евкурова уйти в отставку мужественным поступком

Депутат назвал решение Евкурова уйти в отставку мужественным поступком
ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе

ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе

 Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей
Украинская делегация в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской

Украинская делегация в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской

 Трамп не будет встречаться с Ким Чен Ыном после саммита G20

Трамп не будет встречаться с Ким Чен Ыном после саммита G20
2:43   25 Июня 2019
Весь мир

Белый дом подтвердил встречу Трампа и Путина на G20

Белый дом подтвердил встречу Трампа и Путина на G20

Американский президент Дональд Трамп встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в японской Осаке. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, Трамп встретится с рядом мировых лидеров, в том числе с премьером Австралии Скоттом Моррисоном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом РФ Владимиром Путиным, премьером Японии Синдзо Абэ, главой КНР Си Цзиньпином, турецким президентом Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Время встречи с Путиным не уточняется. Однако отмечается, что Трамп обсудит с Путиным Иран, Венесуэлу, Украину, контроль над вооружением и ряд других тем.

Чиновник отметил, что официальной повестки нет, это лишь предполагаемый набор тем для обсуждения. Однако он подтвердил, что имя Владимира Путина входит в список встреч на саммите.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#путин #g20 #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...