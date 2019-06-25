ПАСЕ пригласила российскую делегацию к участию в июньской сессии

Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила Россию для участия в июньской сессии, сообщают РИА «Новости».

Резолюцию поддержали 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев. Воздержались десять. Против высказались 62.

В документе говорится, что с учетом решения комитета министров Совета Европы в Хельсинки, а также исключительных обстоятельств, которые привели к его принятию, ПАСЕ постановляет пригласить парламенты государств-членов СЕ, которые не были представлены делегацией в ассамблее.

Также ПАСЕ распорядился представить полномочия представителей и зампредов данных стран-членов СЕ на июньской части сессии ассамблеи. Полномочия выносятся на утверждение на следующем заседании. В резолюции сохранились положения, которые позволяют опротестовать полномочия делегации.

При этом из 222 поданных британской, украинской и грузинской делегациями поправок к резолюции была принята только одна.