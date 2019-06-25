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 СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
1:57   25 Июня 2019
Весь мир

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

СБ ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Совет безопасности ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе, заявил постпред Кувейта при ООН Мансур Аль-Отаиби.

Он отметил, что члены СБ осудили атаку на танкеры, которая представляет собой серьезную угрозу для морской навигации и поставок энергоресурсов.

Также он заявил, что члены СБ призвали участвующие стороны и все страны региона проявить максимальную сдержанность, предпринимая шаги для снижения напряжения и эскалации.

Ранее США обвинили в атаке Тегеран, не предоставив каких-либо конкретных доказательств. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения Вашингтона о причастности Ирана к атакам являются безосновательными.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что подписывает указ о «жестких санкциях» против Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи.

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Автор: Олег Королев
#сб оон #оманский залив

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