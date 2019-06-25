Президент Польши поддержал Грузию, заявили в Тбилиси

Президент Польши Анджей Дуда выразил готовность помочь Грузии. Об этом заявили а администрации грузинского президента.

Заявляется, что телефонный разговор Дуды и Саломе Зурабишвили состоялся по инициативе Варшавы.

В ходе беседы о проходящих в стране процессах польский президент выразил Грузии поддержку и заявил о готовности ей помочь, говорится в сообщении. Дуда заявлял, что Польша является другом для Грузии.

В свою очередь Зурабишвили заявила, что ситуация с протестами в стране утихомиривается. Она заявила, что правящая партия намерена исполнить требования манифестантов, которое касается изменения избирательной системы.

Также Зурабишвили поблагодарила польского коллегу за поддержку страны и ее евроатлантических стремлений, а также выразила надежду, что в Грузию приедет большое число туристов из Польши.