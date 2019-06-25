Иран не намерен идти на диалог с США из-за угрозы новых санкций

Атмосфера для диалоге между Тегераном и Вашингтонм отсутствует, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

По его словам, никто в здравом уме не может принять диалог с кем-либо, кто угрожает еще большими санкциями.

Иранский дипломат на встрече представителей Совбеза ООН отметил, что у диалога существуют определенные правила. Он отметил, что введение новых санкций против Ирана противоречит тому, чтобы атмосфера для такого диалога была подготовлена.

Тахт-Раванчи заявил, что США должны прекратить «военные авантюры» на Ближнем Востоке, а также экономическую войну и терроризм против иранцев.

Также постпред Ирана подчеркнул, что решение США о введении дополнительных санкций против Ирана является еще одним свидетельством продолжающейся враждебности Вашингтона и того, что американская стороне не уважает международное право, порядок и взгляды большей части мирового сообщества.