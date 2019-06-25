Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

 Депутат назвал решение Евкурова уйти в отставку мужественным поступком

Депутат назвал решение Евкурова уйти в отставку мужественным поступком
ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе

ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе

 Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей
Иран не намерен идти на диалог с США из-за угрозы новых санкций

Иран не намерен идти на диалог с США из-за угрозы новых санкций

 Патрушев и Болтон обсудили ситуации вокруг Украины и Сирии

Патрушев и Болтон обсудили ситуации вокруг Украины и Сирии
Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

 Депутат назвал решение Евкурова уйти в отставку мужественным поступком

Депутат назвал решение Евкурова уйти в отставку мужественным поступком
ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе

ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе

 Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей
Иран не намерен идти на диалог с США из-за угрозы новых санкций

Иран не намерен идти на диалог с США из-за угрозы новых санкций

 Патрушев и Болтон обсудили ситуации вокруг Украины и Сирии

Патрушев и Болтон обсудили ситуации вокруг Украины и Сирии
0:43   25 Июня 2019
Весь мир

Патрушев и Болтон обсудили ситуации вокруг Украины и Сирии

Патрушев и Болтон обсудили ситуации вокруг Украины и Сирии

Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон обсудил с секретарем СБ РФ Николаем Патрушевым ситуацию вокруг Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Болтона, команды на встрече в ходе обсуждения затронули Венесуэлу, Украину, контроль над вооружениями, а также другие вопросы.

Патрушев прибыл в Иерусалим на двухдневные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньях, руководителем совета по нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, а также советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Также Патрушев сообщил, чтоо н собирается обсудить инцидент со своими коллегами из Израиля и США, а также задаст вопросы внутриполитического урегулирования в Сирии, уничтожения оставшихся боевиков, а также восстановления страны.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#патрушев #израиль #болтон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...