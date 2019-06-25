Патрушев и Болтон обсудили ситуации вокруг Украины и Сирии
Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон обсудил с секретарем СБ РФ Николаем Патрушевым ситуацию вокруг Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По словам Болтона, команды на встрече в ходе обсуждения затронули Венесуэлу, Украину, контроль над вооружениями, а также другие вопросы.
Патрушев прибыл в Иерусалим на двухдневные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньях, руководителем совета по нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, а также советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Также Патрушев сообщил, чтоо н собирается обсудить инцидент со своими коллегами из Израиля и США, а также задаст вопросы внутриполитического урегулирования в Сирии, уничтожения оставшихся боевиков, а также восстановления страны.
Met w/ my Russian counterpart Nikolay Patrushev in Jerusalem today. We and our teams covered Ukraine, arms control, Venezuela, and other issues. Looking forward to historic trilateral meeting tomorrow on Middle East regional security with our Israeli counterpart Meir Ben-Shabbat. pic.twitter.com/ImO3vXXanr— John Bolton (@AmbJohnBolton) June 24, 2019