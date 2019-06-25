Патрушев и Болтон обсудили ситуации вокруг Украины и Сирии

Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон обсудил с секретарем СБ РФ Николаем Патрушевым ситуацию вокруг Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Болтона, команды на встрече в ходе обсуждения затронули Венесуэлу, Украину, контроль над вооружениями, а также другие вопросы.

Патрушев прибыл в Иерусалим на двухдневные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньях, руководителем совета по нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, а также советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Также Патрушев сообщил, чтоо н собирается обсудить инцидент со своими коллегами из Израиля и США, а также задаст вопросы внутриполитического урегулирования в Сирии, уничтожения оставшихся боевиков, а также восстановления страны.