ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе

Трое украинских военнослужащих погибли при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине, об этом сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Инцидент произошел в минувшую субботу, в районе поселения Трехизбенка. Машина подорвалась в момент, когда техника 14-й бригады шла по грунтовой дороге.

В результате ранения также получили шестеро человек. Один из пострадавших доставлен в госпиталь.

Представитель ЛНР заявил, что этот инцидент стал очередным примером того, как украинские военные скрывают от командования ВСУ небоевые потери.

Аналогичные инциденты происходят в зоне боевых действий в Донбассе регулярно. Так, в начале месяца из-за незнания карт минных полей скончались два прапорщика.

Морально-психологическое состояние украинских солдат продолжается усугубляться. Военные мародертсвуют, устраивают пьяные разборки, также участились случаи неуставных взаимоотношений, приведших к самоубийствам и дезертирству.