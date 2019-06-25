Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

 Депутат назвал решение Евкурова уйти в отставку мужественным поступком

Депутат назвал решение Евкурова уйти в отставку мужественным поступком
ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе

ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе

 Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей
Иран не намерен идти на диалог с США из-за угрозы новых санкций

Иран не намерен идти на диалог с США из-за угрозы новых санкций

 Патрушев и Болтон обсудили ситуации вокруг Украины и Сирии

Патрушев и Болтон обсудили ситуации вокруг Украины и Сирии
Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

 Депутат назвал решение Евкурова уйти в отставку мужественным поступком

Депутат назвал решение Евкурова уйти в отставку мужественным поступком
ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе

ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе

 Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей
Иран не намерен идти на диалог с США из-за угрозы новых санкций

Иран не намерен идти на диалог с США из-за угрозы новых санкций

 Патрушев и Болтон обсудили ситуации вокруг Украины и Сирии

Патрушев и Болтон обсудили ситуации вокруг Украины и Сирии
0:21   25 Июня 2019
Ближнее зарубежье

ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе

ЛНР сообщает о потерях украинской армии в Донбассе

Трое украинских военнослужащих погибли при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине, об этом сообщает офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Инцидент произошел в минувшую субботу,  в районе поселения Трехизбенка. Машина подорвалась в момент, когда техника 14-й бригады шла по грунтовой дороге.

В результате ранения также получили шестеро человек. Один из пострадавших доставлен в госпиталь.

Представитель ЛНР заявил, что этот инцидент стал очередным примером того, как украинские военные скрывают от командования ВСУ небоевые потери.

Аналогичные инциденты происходят в зоне боевых действий в Донбассе регулярно. Так, в начале месяца из-за незнания карт минных полей скончались два прапорщика.

Морально-психологическое состояние украинских солдат продолжается усугубляться. Военные мародертсвуют, устраивают пьяные разборки, также участились случаи неуставных взаимоотношений, приведших к самоубийствам и дезертирству.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #всу #лнр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...