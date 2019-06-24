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22:52   24 Июня 2019
Россия

Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

Рейсовый автобус попал в ДТП в Сочи. Пострадали восемь человек, среди которых есть дети. Об этом сообщили в понедельник, 24 июня, в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, автобус наехал на бетонное ограждение в районе ресторана «Олеся» в Адлере.

Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

В администрации Сочи уточнили, что среди пострадавших нет людей, находящихся в тяжелом состоянии. Четверо человек госпитализированы.

«На месте ДТП случайно оказался глава города Сочи Анатолий Пахомов, который первый вызвал скорую помощь и помог пассажирам», — сообщили в пресс-службе администрации.

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Автор: Виктория Разумовская
#дтп #сочи #общество #адлер

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