Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи

Рейсовый автобус попал в ДТП в Сочи. Пострадали восемь человек, среди которых есть дети. Об этом сообщили в понедельник, 24 июня, в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, автобус наехал на бетонное ограждение в районе ресторана «Олеся» в Адлере.

В администрации Сочи уточнили, что среди пострадавших нет людей, находящихся в тяжелом состоянии. Четверо человек госпитализированы.