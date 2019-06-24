Восемь человек пострадали в результате ДТП в Сочи
Рейсовый автобус попал в ДТП в Сочи. Пострадали восемь человек, среди которых есть дети. Об этом сообщили в понедельник, 24 июня, в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, автобус наехал на бетонное ограждение в районе ресторана «Олеся» в Адлере.
В администрации Сочи уточнили, что среди пострадавших нет людей, находящихся в тяжелом состоянии. Четверо человек госпитализированы.
«На месте ДТП случайно оказался глава города Сочи Анатолий Пахомов, который первый вызвал скорую помощь и помог пассажирам», — сообщили в пресс-службе администрации.