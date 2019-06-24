Депутат назвал решение Евкурова уйти в отставку мужественным поступком

Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев назвал мужественным решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку. Он назвал его героическим человеком, который совершил немало героических поступков.

Шхагошев подчеркнул, что заявление Евкурова — честный и мужской поступок. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат предположил, что главе государства Владимиру Путину будет трудно принять решение об отставке главы Ингушетии, «потому что такие люди, как Евкуров, не могут быть отставниками».

Парламентарий напомнил, что пока Евкуров руководил республикой, регион был очищен от терроризма, восстановил мир на своей территории.

«Я уверен, что этот человек будет востребован на самых серьезных постах. Я даже допускаю, что эта отставка может быть не принята (президентом), это мое мнение», — сказал Шхагошев.

Напомним, Евкуров объявил о своем решении уйти в отставку в понедельник, 24 июня, в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии.