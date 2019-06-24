Штаб Беглова собрал необходимые 76 тысяч подписей

Волонтеры штаба кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова уже собрали необходимые для выдвижения 76 тысяч подписей. Порог удалось преодолеть еще 20 июня.

Из-за возможных ошибок и неточностей, которые могут возникнуть во время предвыборной кампании, подписи набирают с запасом. Об этом рассказал пресс-секретарь предвыборного штаба Сергей Кормилицын. В конце недели все необходимые документы будут поданы в избирком.

Беглов одним из первых подал документы в Петербургский избирком. Выборы губернатора состоятся 8 сентября. Действующий градоначальник будет участвовать в них как самовыдвиженец.

Ранее Беглов заявил, что средняя зарплата в Петербурге должна будет составить 100 тысяч рублей.