Глава Минобороны Перу умер во время инспекционной поездки

Глава оборонного ведомства Перу Хосе Уэрта Торрес умер во время инспекционной поездки. Предварительной причиной смерти называют сердечный приступ.

О случившемся сообщили в министерстве в понедельник, 24 июня.

71-летний Торрем приехал с визитом в регион Амасонас, который находится на севере страны. Планировалось, что там он проверит наблюдательные посты. Во время инспекции он потерял сознание и был доставлен на вертолете в госпиталь. Врачи ничего не смогли сделать, министр скончался в 10.00 (17.00 мск).