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 Глава Минобороны Перу умер во время инспекционной поездки

Глава Минобороны Перу умер во время инспекционной поездки
21:10   24 Июня 2019
Весь мир

Глава Минобороны Перу умер во время инспекционной поездки

Глава Минобороны Перу умер во время инспекционной поездки

Глава оборонного ведомства Перу Хосе Уэрта Торрес умер во время инспекционной поездки. Предварительной причиной смерти называют сердечный приступ.

О случившемся сообщили в министерстве в понедельник, 24 июня.

71-летний Торрем приехал с визитом в регион Амасонас, который находится на севере страны. Планировалось, что там он проверит наблюдательные посты. Во время инспекции он потерял сознание и был доставлен на вертолете в госпиталь. Врачи ничего не смогли сделать, министр скончался в 10.00 (17.00 мск).

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #общество #перу

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