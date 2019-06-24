Беглов подвел итоги «Алых парусов» во время своего эфира на радио

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов во время понедельничного «Губернаторского эфира» на «Радио России» рассказал о работе, проделанной для успешного проведения торжественного выпускного.

«Мы гордимся нашими школьниками. Каждый год они демонстрируют высокий уровень знаний, готовность учиться и брать новые вершины. У нас растет прекрасное новое поколение петербуржцев», — заявил Беглов во время эфира, сообщают Невские Новости.

В 2019 году выпускной «Алые паруса» собрал более 33 тысяч выпускников Петербурга на концерте, проходившем на Дворцовой площади. С набережной выпускники увидели салюты — под ними проходил новый фрегат «Россия» с ярко-красными парусами: в этом году судно вышло под российским флагом.

Напомним, 23 июня Беглов рассказал о лучшем результате по количеству 100-балльных ЕГЭ по математике и литературе, а также особо отметил успехи одного из выпускников Петербурга, набравшего 100 баллов по двум предметам одновременно. Двумя днями ранее Беглов поприсутствовал на церемонии выпуска офицеров Военно-морской академии в Кронштадте.