Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Штаб Беглова собрал необходимые 76 тысяч подписей

Штаб Беглова собрал необходимые 76 тысяч подписей

 Беглов подвел итоги «Алых парусов» во время своего эфира на радио

Беглов подвел итоги «Алых парусов» во время своего эфира на радио
Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

 Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии
Пять человек стали жертвами перестрелки в Калифорнии

Пять человек стали жертвами перестрелки в Калифорнии

 Глава Минобороны Перу умер во время инспекционной поездки

Глава Минобороны Перу умер во время инспекционной поездки
Штаб Беглова собрал необходимые 76 тысяч подписей

Штаб Беглова собрал необходимые 76 тысяч подписей

 Беглов подвел итоги «Алых парусов» во время своего эфира на радио

Беглов подвел итоги «Алых парусов» во время своего эфира на радио
Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

 Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии
Пять человек стали жертвами перестрелки в Калифорнии

Пять человек стали жертвами перестрелки в Калифорнии

 Глава Минобороны Перу умер во время инспекционной поездки

Глава Минобороны Перу умер во время инспекционной поездки
20:52   24 Июня 2019
Весь мир

Эксперт считает, что суфизм имеет большой политический вес в Судане

Эксперт считает, что суфизм имеет большой политический вес в Судане

Суфийские тарикаты влияют на политику Судана, считает научный сотрудник Института Африки РАН Альберт Хаматшин. Они заинтересованы в том, чтобы к власти в стране пришел честный и богобоязненный правитель.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что среди протестующих против власти военных встречаются последователи суфизма. Это мистическое течение в исламе, которое проповедует аскетизм и повышенную духовность.

Эксперт считает, что суфизм имеет большой политический вес в Судане

Журналисты пообщались с суфием из города Омдурман Умаром Исмаилом. По его словам, большинство последователей суфийского движения поддержали революцию в стране.

«Члены нашей партии («Умма») были в первых рядах протеста. Мы фактически организовали эту революцию. По крайней мере, не дали ей угаснуть», — сказал он, добавив, что то, что происходит в Судане сейчас не в интересах суфистов. 

По мнению Научного сотрудника Института Африки РАН, суфизм в Африке имеет большой политический вес. Суфийские движения будут поддерживать те политические силы, которые привержены исламу.

«Тот же Омар аль-Башир тоже поначалу придерживался определенных норм шариата, поэтому сумел продержаться так долго. Он внедрял в Судане фондовую биржу, в которой могли участвовать только те компании, деятельность которых соответствовала нормам ислама», — считает эксперт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Читайте полную версию на сайте «Федеральное агентство новостей»
Автор: Виктория Разумовская
#политика #судан #ислам #суфизм

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...