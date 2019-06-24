Эксперт считает, что суфизм имеет большой политический вес в Судане

Суфийские тарикаты влияют на политику Судана, считает научный сотрудник Института Африки РАН Альберт Хаматшин. Они заинтересованы в том, чтобы к власти в стране пришел честный и богобоязненный правитель.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что среди протестующих против власти военных встречаются последователи суфизма. Это мистическое течение в исламе, которое проповедует аскетизм и повышенную духовность.

Журналисты пообщались с суфием из города Омдурман Умаром Исмаилом. По его словам, большинство последователей суфийского движения поддержали революцию в стране.

«Члены нашей партии («Умма») были в первых рядах протеста. Мы фактически организовали эту революцию. По крайней мере, не дали ей угаснуть», — сказал он, добавив, что то, что происходит в Судане сейчас не в интересах суфистов.

По мнению Научного сотрудника Института Африки РАН, суфизм в Африке имеет большой политический вес. Суфийские движения будут поддерживать те политические силы, которые привержены исламу.