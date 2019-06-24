Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Приемную главы Петербурга Беглова открыли для обращений горожан

Приемную главы Петербурга Беглова открыли для обращений горожан

 Глава Ингушетии объявил, что уходит в отставку

Глава Ингушетии объявил, что уходит в отставку
Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

 Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии
Премьер Франции заявил, что санкции против России могут отменить в любой момент

Премьер Франции заявил, что санкции против России могут отменить в любой момент

 Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США

Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США
Приемную главы Петербурга Беглова открыли для обращений горожан

Приемную главы Петербурга Беглова открыли для обращений горожан

 Глава Ингушетии объявил, что уходит в отставку

Глава Ингушетии объявил, что уходит в отставку
Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

 Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии
Премьер Франции заявил, что санкции против России могут отменить в любой момент

Премьер Франции заявил, что санкции против России могут отменить в любой момент

 Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США

Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США
20:24   24 Июня 2019
Россия

Приемную главы Петербурга Беглова открыли для обращений горожан

Приемную главы Петербурга Беглова открыли для обращений горожан

Открытие общественной приемной врио губернатора Петербурга Александра Беглова состоялось в понедельник 24 июня на Большеохтинском проспекте. Сотрудники будут собирать вопросы и пожелания от петербуржцев в течении следующих трех месяцев.

«Наша организация первой обратилась к Александру Дмитриевичу с просьбой баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга. Очень много общественных организаций поддержало наше обращение по тому, чтобы Александр Дмитриевич выставил свою кандидатуру на выборы», — рассказал Невским Новостям председатель общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.

Все зарегистрированные обращения будут использованы для создания программы городского развития в случае победы Беглова на предстоящих губернаторских выборах Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее градоначальник рассказал о результатах переговоров по сохранению парка у реки Смоленки, где в 2014 году согласовали строительство двух гостиниц. Беглов сообщил, что договорился с одним из инвесторов о прекращении строительства в зеленой зоне общественного пользования, а переговоры со вторым предпринимателем еще идут.

Приемную главы Петербурга Беглова открыли для обращений горожан

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #петербург #политика #новости #общество #беглов #приемная

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...