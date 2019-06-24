Приемную главы Петербурга Беглова открыли для обращений горожан

Открытие общественной приемной врио губернатора Петербурга Александра Беглова состоялось в понедельник 24 июня на Большеохтинском проспекте. Сотрудники будут собирать вопросы и пожелания от петербуржцев в течении следующих трех месяцев.

«Наша организация первой обратилась к Александру Дмитриевичу с просьбой баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга. Очень много общественных организаций поддержало наше обращение по тому, чтобы Александр Дмитриевич выставил свою кандидатуру на выборы», — рассказал Невским Новостям председатель общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев.

Все зарегистрированные обращения будут использованы для создания программы городского развития в случае победы Беглова на предстоящих губернаторских выборах Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее градоначальник рассказал о результатах переговоров по сохранению парка у реки Смоленки, где в 2014 году согласовали строительство двух гостиниц. Беглов сообщил, что договорился с одним из инвесторов о прекращении строительства в зеленой зоне общественного пользования, а переговоры со вторым предпринимателем еще идут.