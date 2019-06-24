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20:21   24 Июня 2019
Россия

Глава Ингушетии объявил, что уходит в отставку

Глава Ингушетии объявил, что уходит в отставку

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании республики заявил, что попросит президента РФ Владимира Путина о своей досрочной отставке. 

«Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — сказал он.

Евкуров отметил, что это решение связано с разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики. Он подчеркнул, что пока он являлся главой Ингушетии, в республике удалось победить терроризм и восстановить мир.

Напомним, полномочия Евкурова истекают в 2023 году. И.о. главы Ингушетии он стал в 2008 году, в самое тяжелое для региона время. В 2009 году он получил тяжелые травмы после покушения, но несмотря ни на что очистил республику от террористов. За годы под его руководством в Ингушетии построили сотни социальных объектов: школы, больницы, детские сады. 

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #евкуров #ингушетия

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