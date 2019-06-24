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20:05   24 Июня 2019
Россия

Военные Сибири участвуют во внезапных учениях

Военные Сибири участвуют во внезапных учениях

Воинские части Центрального военного округа, расположенные в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва подняты по тревоге для проверки боеготовности.

«Военнослужащие отрабатывают мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маршей на штатной технике в назначенные районы, развертыванию полевых пунктов управления и полевых узлов связи и выполнению задач по предназначению», — сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России Интерфаксу.

Военные Сибири участвуют во внезапных учениях

Также в назначенные районы переброшены военные базы РФ в Киргизии и Таджикистане. В составе командных пунктов — мобильные пункты управления, командно-штабные машины нового парка, цифровые подвижные радиостанции и комплекты связи «Переселенец».

Напомним, в понедельник 24 июня с шести утра проходит внезапная проверка боеготовности войск ЦВО. Российские миротворцы во время этих учений отрабатывают действия по поддержанию мира в зоне конфликта, также проходит учебное размещение буферных зон.

Военные Сибири участвуют во внезапных учениях

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Автор: Тимофей Булочкин
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