Военные Сибири участвуют во внезапных учениях

Воинские части Центрального военного округа, расположенные в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва подняты по тревоге для проверки боеготовности.

«Военнослужащие отрабатывают мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маршей на штатной технике в назначенные районы, развертыванию полевых пунктов управления и полевых узлов связи и выполнению задач по предназначению», — сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России Интерфаксу.

Также в назначенные районы переброшены военные базы РФ в Киргизии и Таджикистане. В составе командных пунктов — мобильные пункты управления, командно-штабные машины нового парка, цифровые подвижные радиостанции и комплекты связи «Переселенец».

Напомним, в понедельник 24 июня с шести утра проходит внезапная проверка боеготовности войск ЦВО. Российские миротворцы во время этих учений отрабатывают действия по поддержанию мира в зоне конфликта, также проходит учебное размещение буферных зон.