Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

Жители казахстанского города Арысь, где прогремели взрывы на складе боеприпасов, массово эвакуируются. По словам волонтера Надежды Агафоновой, некоторых детей эвакуировали прямо из детских садов без родителей, пишет «360».

«Очень много потерянных, но их сейчас активно ищут. Известны адреса, куда их направили. Ситуация очень страшная… Основная масса людей размещается в школах», — сказала она.

На данный момент у людей есть все нужное: вещи первой необходимости, ночлег, горячая еда.

Напомним, 24 июня на территории военной части в окрестностях Арыси вспыхнул пожар. Из-за него сдетонировали боеприпасы. Глава Туркестанской области Умирзак Шукеев объявил о режиме ЧС.

В результате ЧП за медицинской помощью обратились 46 человек. Жертв нет.