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Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

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19:42   24 Июня 2019
Россия

Депутат Драпеко рассказала, сколько можно цитировать BadComedian

Депутат Драпеко рассказала, сколько можно цитировать BadComedian

Компания Kinodanz сегодня отказалась от всех претензий к Евгению Баженову, известному как BadComedian. Ранее кинокомпания подала иск в суд на блогера за превышение объема цитирования фильма «За гранью реальности» в роликах. Хотя сам Баженов заявлял, что никакой нормы на YouTube не предусмотрено, передает Царьград.

Российская актриса и депутат Елена Драпеко в беседе с «Политикой Сегодня» рассказала, что регламент относительно цитирования в видеороликах существует. В случае его превышения правообладатели могут подать в суд на автора.

«Регламент составляет около трех минут. Нормативы есть, поскольку существуют правообладатели, которым необходимо платить за использование их интеллектуальной собственности. Фильм — это интеллектуальная собственность. Поэтому ограничено цитирование небольшим временем», — говорит актриса.

Актриса уверена, что за прошлые работы блогер не получал иски потому, как решение всегда остается за правообладателем.

«Поскольку это может быть и реклама продукции, пускай и такая реклама, как в роликах Баженова. В шоу-бизнесе любое цитирование или упоминание кроме некролога — хорошо», — полагает Драпеко.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #общество #youtube #драпеко #badcomedian #kinodanz

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