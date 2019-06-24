Депутат Драпеко рассказала, сколько можно цитировать BadComedian

Компания Kinodanz сегодня отказалась от всех претензий к Евгению Баженову, известному как BadComedian. Ранее кинокомпания подала иск в суд на блогера за превышение объема цитирования фильма «За гранью реальности» в роликах. Хотя сам Баженов заявлял, что никакой нормы на YouTube не предусмотрено, передает Царьград.

Российская актриса и депутат Елена Драпеко в беседе с «Политикой Сегодня» рассказала, что регламент относительно цитирования в видеороликах существует. В случае его превышения правообладатели могут подать в суд на автора.

«Регламент составляет около трех минут. Нормативы есть, поскольку существуют правообладатели, которым необходимо платить за использование их интеллектуальной собственности. Фильм — это интеллектуальная собственность. Поэтому ограничено цитирование небольшим временем», — говорит актриса.

Актриса уверена, что за прошлые работы блогер не получал иски потому, как решение всегда остается за правообладателем.