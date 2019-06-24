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Волонтер рассказал, что после взрывов в Казахстане потерялось много детей

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19:30   24 Июня 2019
Россия

Минобороны рассказало о целях миротворцев во время учений в ЦВО

Минобороны рассказало о целях миротворцев во время учений в ЦВО

Российские миротворцы во время внезапных учений в ЦВО отрабатывают действия по поддержанию мира в зоне вооруженного конфликта и созданию буферных зон, сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие миротворческой бригады на полигоне под Самарой отработают учебно-боевые задачи по поддержанию мира в зоне условного вооруженного конфликта, созданию буферных зон между противоборствующими сторонами», — говорится в сообщении оборонного министерства, сообщают РИА Новости.

Напомним, в понедельник 24 июня по поручению президента Владимира Путина с шести утра началась внезапная проверка боеготовности в Центральном военном округе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что цель мероприятия — проверка способностей ВС обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе на фоне сохранившихся террористических угроз.

Ранее Шойгу сообщал, что на форуме «Армия-2019» в Новороссийске поприсутствуют представители 130 государств, будет представлено более 27 тысяч образцов военной продукции. Также анонсировался показ нового боевого корабля ВМС РФ «Дмитрий Рогачев».

Минобороны рассказало о целях миротворцев во время учений в ЦВО

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Автор: Тимофей Булочкин
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