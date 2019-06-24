Премьер Франции заявил, что санкции против России могут отменить в любой момент

Санкции против России являются временным этапом. Эти меры могут отменить в любой момент, считает премьер Франции Эдуар Филипп. Об этом он заявил в понедельник, 24 июня, на пресс-конференции с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

«Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, что Россия об этом знает также. Мы должны использовать любую возможность, чтобы диверсифицировать наши отношения», — сказал он.

По словам Филиппа, отношения между двумя государствами всегда опираются на народы, территорию, а также литературное прошлое. Он также опроверг бытующее во Франции мнение, что диалог между Парижем и Москвой недостаточен.