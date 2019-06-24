Медведев заявил, что Россия готова к диалогу с Западом в любом формате

Российский глава кабмина Дмитрий Медведев считает ошибочным решение западных стран об отмене форматов общения с РФ.

Премьер-министр напомнил, что при жестких расхождениях позиций во времена СССР не блокировались форматы общения, хотя Запад и часто прибегал к санкциям.

«Но общение оставалось на всех уровнях. Поэтому я могу сказать только одно, я считаю, что вот эти решения, связанные с отменой тех или иных форматов общения, — они ошибочны», — сказал Медведев во время пресс-конференции по итогам переговоров с французским премьером, сообщают РИА Новости.

Медведев добавил, что российская сторона относится к таким решениям спокойно и будет продолжать общение с западными партнерами на уровне министров или на уровне премьеров, в зависимости от желания другой стороны.

«Все это зависит от наших коллег, потому что не мы блокировали эти форматы, естественно, не нам их сейчас снова восстанавливать. Мы готовы общаться в любом варианте», — заключил Медведев.

Напомним, сегодня премьер-министр РФ посетил французский город Гавр для переговоров с премьер-министром страны Эдуаром Филиппом. Российский и французский премьеры планировали обсудить экономические вопросы, торговлю и актуальную международную повестку.