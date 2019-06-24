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18:56   24 Июня 2019
Ближнее зарубежье

Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут назначить на некий руководящий пост в республике, сообщает «Царьград» со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что определенные силы сейчас пытаются вернуть Саакашвили в грузинскую политику. По его словам, именно он может воплотить запросы Запада, с которыми не справляются нынешние власти. 

«В последнее время в стране стали набирать силу политические движения, выступающие против излишней «демократизации» Грузии и даже за нормализацию отношений с Россией», — сказал источник.

Он добавил, что после легализации наркотиков и гей-парадов традиционные политические силы лишь укрепились, а это не понравилось «западным кукловодам».

Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

Провокация в отношении делегатов Межпарламентской ассамблеи православия стала началом «нового расчета сторонников Саакашвили», считает источник издания. 

«Сторонники Саакашвили смогли перевести недовольство народа в сторону России. По их словам, именно наша страна опустила железный занавес, тем самым доказав еще раз, что она является агрессором и хочет лишить нормальной жизни простых грузин», — сказал он.

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Автор: Виктория Разумовская
#саакашвили #политика #грузия

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