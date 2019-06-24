Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут назначить на некий руководящий пост в республике, сообщает «Царьград» со ссылкой на источник.

Собеседник издания рассказал, что определенные силы сейчас пытаются вернуть Саакашвили в грузинскую политику. По его словам, именно он может воплотить запросы Запада, с которыми не справляются нынешние власти.

«В последнее время в стране стали набирать силу политические движения, выступающие против излишней «демократизации» Грузии и даже за нормализацию отношений с Россией», — сказал источник.

Он добавил, что после легализации наркотиков и гей-парадов традиционные политические силы лишь укрепились, а это не понравилось «западным кукловодам».

Провокация в отношении делегатов Межпарламентской ассамблеи православия стала началом «нового расчета сторонников Саакашвили», считает источник издания.