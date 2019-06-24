Армянские авиакомпании готовы перевозить россиян в Грузию и обратно

Перевозку пассажиров между Россией и Грузией готовы организовать три армянские авиакомпании, заявил советник премьер-министра Армении по вопросам авиации Акоп Чагарян.

«Сразу после публикации указа президента РФ Владимира Путина о прекращении прямых рейсов в Грузию с 8 июля, я обратился ко всем армянским авиакомпаниям, чтобы уточнить их готовность и возможности участвовать единым армянским фронтом в пассажироперевозках РФ — Грузия и обратном направлении», — написал Чагарян в Facebook.

Чагарян уточнил, что к переговорам о перевозках между РФ и Грузией готовы авиакомпании «Армения», «Тарон авиа» и «Atlantis European Airways», сообщает Newsru.com.

Приостановка туристического потока из России скажется на загрузке отелей и их доходах, сообщили в Национальной администрации туризма Грузии. Для возмещения ущерба от потери турпотока из РФ Грузии придется увеличить количество туристов из стран Евросоюза в два с половиной раза.

Напомним, ранее народный артист СССР Олег Басилашвили заявил в интервью Царьграду, что грузинский народ наиболее расположен к России из всех бывших социалистических республик Советского Союза. Он осудил действия радикалов, устроивших провокации в адрес России.