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Симоньян гордится попаданием в список «пугалок» в ПАСЕ

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Источник сообщил, что Саакашвили могут вернуть на руководящий пост в Грузии

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18:24   24 Июня 2019
Россия

Симоньян гордится попаданием в список «пугалок» в ПАСЕ

Симоньян гордится попаданием в список «пугалок» в ПАСЕ

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что гордится тем, что попала в список с якобы «главными пропагандистами России» по версии ПАСЕ. Об этом пишет «Царьград».

«Я горжусь тем, что среди пугалок, раздаваемых в такой неоднозначной организации, как ПАСЕ, моя физиономия, имя и фамилия на первом месте», — сказала она.

Говоря об этой ситуации, журналистка добавила: «Я считаю, жизнь удалась».

Ранее фотографию с проспектом ПАСЕ, где перечислены известные российские медиаперсоны, опубликовала ведущая «России 1» Ольга Скабеева. В список «главных пропагандистов» попали Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян.  

 

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Автор: Виктория Разумовская
#пасе #сми #rt #симоньян

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