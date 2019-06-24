Симоньян гордится попаданием в список «пугалок» в ПАСЕ
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что гордится тем, что попала в список с якобы «главными пропагандистами России» по версии ПАСЕ. Об этом пишет «Царьград».
«Я горжусь тем, что среди пугалок, раздаваемых в такой неоднозначной организации, как ПАСЕ, моя физиономия, имя и фамилия на первом месте», — сказала она.
Говоря об этой ситуации, журналистка добавила: «Я считаю, жизнь удалась».
Ранее фотографию с проспектом ПАСЕ, где перечислены известные российские медиаперсоны, опубликовала ведущая «России 1» Ольга Скабеева. В список «главных пропагандистов» попали Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян.
Жду, когда нам всем запретят в'езд в целомудренную Европу (Киселеву уже запретили), чтобы мы не научили их там плохому. Денег и недвижимости за границей у меня нет, так что тут выдыхаем. С другой стороны, никогда больше не увидеть Сиену было бы огорчительно. https://t.co/5W0mfOcBHj— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) June 24, 2019