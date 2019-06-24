Лавров поприветствовал египетских министров перед переговорами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед пятым раундом переговоров «2+2» российских и египетских глав оборонных и внешнеполитических ведомств.

«Сегодняшняя встреча, которая проводится по поручению наших президентов, особенно востребована на фоне крайне сложной ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке и Севере Африки», — сообщил Лавров во время вступительного слова.

Лавров рассчитывает, что диалог между российской и египетской стороной 24 июня будет содержательным и плодотворным, а также внесет вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами во внешнеполитической, военной сферах, а также в наращивании всего комплекса двусторонних связей, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Ранее египетский министр обороны назвал военно-техническое сотрудничество с Россией надежной опорой для искоренения терроризма и восстановления региональной стабильности на севере и в центральной части Синая, а также поблагодарил главу оборонного министерства Сергея Шойгу за личную поддержку Египта в укреплении военно-технического сотрудничества.