Россия и Африка расширяют экономическое партнерство

Россия и ряд стран Африки в последнее время активизировали отношения в сфере безопасности, торговли, инвестиций и экономического сотрудничества. Издание «Экономика сегодня» публикует перевод материала издания eurasiareview.com об экономическом партнерстве РФ и ряда африканских стран.

В рамках ежегодных встреч Афрэксимбанка, 20 и 21 июня в Москве прошла экономическая конференция «Россия — Африка». Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на выступлении в рамках мероприятия отметил, что РФ и страны Африки традиционно связывают дружественные и партнерские отношения. Глава Кабмина отметил, что при всем уважении к прошлому, важно смотреть в будущее, совместно реализовать различные планы.

Конференцию, на которую прибыли более 1500 делегатов, открыл глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр напомнил, то Россия и Африка уверенно расширяют связи, основываясь на многолетнем опыте партнерства.

Министр иностранных дел рассказал о предпосылках к реализации взаимовыгодных проектов на территории стран Африки. В их числе — строительство первой в Египте атомной электростанции, а также создание там промышленной зоны РФ. Речь также идет о проектах, которые на континенте реализуют такие ведущие компании, как «Роснефть», «Лукойл», «Росгео», «Газпром» и другие.

Лавров подчеркнул, что товарооборот РФ со станами Африки уже превысил 20 миллиардов.